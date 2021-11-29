Штабы для борьбы со снежными штормами создали в Петербурге
В Ленинградской области создали штабы для оперативной координации работы коммунальных и дорожных служб в период снежных штормов.
В ближайшие три дня в регионе могут быть усиление ветра и сильные снегопады. Температура в ночные часы будет опускаться до –16 градусов, а высота выпавшего снега составит от 20 см.
По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, особое внимание коммунальные службы будут уделять уборке снега на дорогах, во дворах и на общественных пространствах.
Дорожные службы уже работают в усиленном режиме. На дорогах с наиболее интенсивным движением дежурят специальные патрули, сообщает телеканал «78».
За сутки с улиц Петербурга вывезли более 3 тыс. куб. м снега. Резко выросло количество обращений в травмпункты. Минувшая ночь в городе была признана самой холодной с начала осени.