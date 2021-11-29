Хотиненко назвал работы Наумова вписанными в золотую страницу истории кино

Советский и российский кинорежиссер Владимир Хотиненко выразил соболезнования родным и близким своего коллеги Владимира Наумова, скончавшегося 29 ноября.

Хотиненко считает, что пока о человеке помнят, он не уйдет. По его мнению, Наумов многое сделал для того, чтобы надолго «остаться в культурном пространстве», а его достижения «навсегда вписаны в золотую страницу истории российского кинематографа».

«Это реальная потеря. <...> Все, что он сделал, останется в культурном пространстве, но когда присутствует сам человек с такой энергетикой, с такой историей, то важно еще и его физическое присутствие. <...> Человек не уходит, если о нем помнят. Я точно знаю, что он, то, что он делал, наше личное общение, навсегда останется в моей жизни», — сказал режиссер в беседе с РЕН ТВ.

Народный артист России Александр Панкратов-Черный также выразил соболезнования в связи со смертью Наумова и признался, что режиссер был для него близким человеком.

Владимир Наумов умер на 94-м году жизни. Причина смерти не названа.

Наумов родился в Ленинграде в 1927 году. Отец режиссера был кинооператором, а мать — актрисой. В 1952 году Наумов окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1983 году получил звание народного артиста СССР, а в 1985 году стал лауреатом Государственной премии СССР.

Наумов совместно с режиссером Александром Аловым снял такие ленты, как «Бег», «Тегеран-43», а также картины «Мир входящему», «Легенда о Тиле» и «Скверный анекдот». Был одним из сценаристов телесериала «Как закалялась сталь» и сыграл в фильмах «Гори, гори, моя звезда», «Кража» и «Третий удар».