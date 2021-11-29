Польша запретила полеты в семь стран Африки из-за нового штамма COVID-19

Власти Польши из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» запретили полеты в семь африканских стран и продлили карантин до 14 дней для прибывающих из-за пределов Шенгенской зоны. Об этом 29 ноября на брифинге сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, говорится на сайте газеты Rp.

По его словам, подготовлен «экстренный пакет ограничений».

«К сожалению, в последние дни появился новый элемент, который, с нашей точки зрения, может полностью изменить то, что мы ожидали в ближайшем будущем», — сказал он.

На заседании антикризисного штаба по борьбе с коронавирусом обсуждались различные сценарии, отметил глава польского минздрава.

В этот же день Германия ввела обязательный ПЦР-тест на коронавирус для прибывающих из ЮАР из-за угрозы распространения штамма «Омикрон».

Также в понедельник профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн высказал мнение в беседе с агентством городских новостей «Москва», что опасность штамма «Омикрон» преувеличена. По мнению специалиста, он окажется не особо патогенным и положит конец пандемии коронавируса.

28 ноября в Нидерландах у 13 туристов из ЮАР выявили новый штамм коронавируса. В страну прибыл 61 человек, до того как полеты запретили. Всех прибывших поместили в условия изоляции и взяли тест на COVID-19. При этом в тот же день медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет.

27 ноября два случая заболевания новым штаммом COVID-19 выявили в Великобритании. Также стало известно, что «Омикрон» обнаружен у жительницы Чехии, вернувшейся из Египта. Помимо этого, новый вариант коронавируса зафиксировали в Бельгии и Италии.