Прямой эфир
Общество
На помощь семьям жертв и пострадавших при ЧП в «Листвяжной» выделят 80 млн рублей
Общество
В Кремле рассказали о мерах против нового штамма коронавируса
Мир
Рябков указал на попытки США дестабилизировать обстановку в России
Мир
В США назвали способ защититься от нового штамма коронавируса «Омикрон»
Мир
В раде осудили украинского журналиста за выстрел из гаубицы
Экономика
Набиуллина заявила о беспокойстве Центробанка из-за инфляции в России
Интернет
Суд в РФ оштрафовал Google еще на 3 млн рублей за неудаление контента
Общество
Синоптик предупредил о самых сильных осадках за последние 69 лет в Москве
Общество
В России изменится порядок выплат по беременности и родам
Мир
Путин провел телефонные переговоры с президентом ЦАР

Шахназаров заявил об уходе эпохи со смертью режиссера Наумова

Карен Шахназаров: после смерти режиссера Наумова ушла целая эпоха
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Со смертью режиссера Владимира Наумова ушла целая эпоха. Об этом в понедельник, 29 ноября, заявил режиссер Карен Шахназаров.

Последний парад: умер режиссер Владимир Наумов
Знаменитый кинематографист скончался на 94-м году жизни

«Ушел из жизни выдающийся мастер, целая эпоха в истории советского и российского кино. Он был такой мосфильмовец. Я его знал многие годы. Каждая его картина вызывала огромный резонанс», — сказал он РЕН ТВ.

Шахназаров отметил, что зрители запомнят тандем Владимира Наумова с Александром Алым, а также картины «Мир входящему», «Бег», «Павел Корчагин» и др.

«Его фильмы останутся. Их будут пересматривать и учиться по ним, узнавать историю нашей страны. Его картины — не только художественное достижение. В них есть и «сердце эпохи». Если вы хотите узнать что-то о жизни Советского Союза, посмотрите картину Владимира Наумова и вы многое поймете», — заключил он.

Министр культуры России Ольга Любимова также выразила соболезнования родным и близким режиссера. Она сказала, что уже с дебютных работ Наумов заявил о себе как о человеке, наделенном уникальным талантом и неиссякаемой творческой энергией.

Режиссер умер на 94-м году жизни. Причина смерти не названа.

Владимир Наумов родился в Ленинграде в 1927 году. Отец режиссера был кинооператором, а мать — актрисой.

В 1952 году Наумов окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1983 году получил звание народного артиста СССР, а в 1985 году стал лауреатом Государственной премии СССР.

Помимо вышеперечисленных фильмов, Наумов совместно с режиссером Александром Аловым снял такие ленты, как «Легенда о Тиле» и «Скверный анекдот». Был одним из сценаристов телесериала «Как закалялась сталь» и сыграл в фильмах «Гори, гори, моя звезда», «Кража» и «Третий удар».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021