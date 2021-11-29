Шахназаров заявил об уходе эпохи со смертью режиссера Наумова

Со смертью режиссера Владимира Наумова ушла целая эпоха. Об этом в понедельник, 29 ноября, заявил режиссер Карен Шахназаров.

«Ушел из жизни выдающийся мастер, целая эпоха в истории советского и российского кино. Он был такой мосфильмовец. Я его знал многие годы. Каждая его картина вызывала огромный резонанс», — сказал он РЕН ТВ.

Шахназаров отметил, что зрители запомнят тандем Владимира Наумова с Александром Алым, а также картины «Мир входящему», «Бег», «Павел Корчагин» и др.

«Его фильмы останутся. Их будут пересматривать и учиться по ним, узнавать историю нашей страны. Его картины — не только художественное достижение. В них есть и «сердце эпохи». Если вы хотите узнать что-то о жизни Советского Союза, посмотрите картину Владимира Наумова и вы многое поймете», — заключил он.

Министр культуры России Ольга Любимова также выразила соболезнования родным и близким режиссера. Она сказала, что уже с дебютных работ Наумов заявил о себе как о человеке, наделенном уникальным талантом и неиссякаемой творческой энергией.

Режиссер умер на 94-м году жизни. Причина смерти не названа.

Владимир Наумов родился в Ленинграде в 1927 году. Отец режиссера был кинооператором, а мать — актрисой.

В 1952 году Наумов окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1983 году получил звание народного артиста СССР, а в 1985 году стал лауреатом Государственной премии СССР.

Помимо вышеперечисленных фильмов, Наумов совместно с режиссером Александром Аловым снял такие ленты, как «Легенда о Тиле» и «Скверный анекдот». Был одним из сценаристов телесериала «Как закалялась сталь» и сыграл в фильмах «Гори, гори, моя звезда», «Кража» и «Третий удар».