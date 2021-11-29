Почти 3 тыс. питомцев чипировали в Московской области в 2021 году

С начала 2021 года в Московской области чипировали свыше 2,8 тыс. питомцев. Процедура идентификации домашних животных является добровольной.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского, чипирование значительно повышает шансы вернуть домой потерявшегося питомца. Кроме того, процедура позволяет обезопасить людей и животных от общих заболеваний. После чипирования у животного появляется электронный паспорт, в котором содержатся основные сведения о вакцинации, истории болезни и хозяине. Об этом пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

«Принцип работы такой: идентификационный номер вводят в специальную базу, а в паспорт маркированного животного ставят отметку с индивидуальным номером. Процедура идентификации проходит довольно быстро и не является безболезненной для питомцев. Просто нужно привести своего питомца в клинику, и врач установит животному микрочип», — сказал Воскресенский.

Процедура доступна во всех государственных ветеринарных учреждениях.