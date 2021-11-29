Число обращений в травмпункты Петербурга выросло в 1,5 раза

В Санкт-Петербурге с наступлением первых холодов выросло количество обращений в травмпункты в среднем в 1,5 раза. Минувшая ночь в городе была признана самой холодной с начала осени.

В пресс-службе НИИ скорой помощи имени Джанелидзе телеканалу «78» рассказали, что в пятницу и выходные к ним поступило 32 пациента с травмами. У большинства повреждение лодыжек и голеней, в том числе переломы. Еще восемь человек обратились за медицинской помощью в травмпункт Красногвардейского района.

В травмпункте Петроградского района сообщили, что только в воскресенье к ним пришли 25 человек. Многие неудачно упали на льду. В травмпункте Красносельского района также зафиксировали увеличение обращений.

Ранее Петербург и Москву признали самыми популярными направлениями для отдыха в декабре. Исследование провел сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.