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Полсотни постов создали в Удмуртии для охраны елок от вырубки

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В Удмуртии в преддверии новогодних праздников проводятся мероприятия по охране деревьев от незаконной вырубки. 48 постов охраны создали на дорогах общего пользования. Также с помощью беспилотников и фотоловушек мониторинг ведется за лесорубами.

В региональном минприроды udm-info.ru рассказали, что пока не зафиксировано фактов вырубки новогодних елей. Однако во время рейдов выявлено четыре факта незаконной рубки лесных насаждений. Ущерб составляет 8,7 млн рублей.

В веомстве напомнили, что за незаконную рубку гражданам грозит штраф до 5 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям — до 50 тыс. рублей, а юрлицам — до 500 тыс. рублей.

В случае, если сумма ущерба превысит 5 тыс. рублей, будет возбуждено уголовное дело. Также за незаконную покупку, продажу, хранение древесины грозит штраф до 700 тыс. рублей.

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