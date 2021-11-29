Полсотни постов создали в Удмуртии для охраны елок от вырубки
В Удмуртии в преддверии новогодних праздников проводятся мероприятия по охране деревьев от незаконной вырубки. 48 постов охраны создали на дорогах общего пользования. Также с помощью беспилотников и фотоловушек мониторинг ведется за лесорубами.
В региональном минприроды udm-info.ru рассказали, что пока не зафиксировано фактов вырубки новогодних елей. Однако во время рейдов выявлено четыре факта незаконной рубки лесных насаждений. Ущерб составляет 8,7 млн рублей.
В веомстве напомнили, что за незаконную рубку гражданам грозит штраф до 5 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям — до 50 тыс. рублей, а юрлицам — до 500 тыс. рублей.
В случае, если сумма ущерба превысит 5 тыс. рублей, будет возбуждено уголовное дело. Также за незаконную покупку, продажу, хранение древесины грозит штраф до 700 тыс. рублей.