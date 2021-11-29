Сильные осадки ожидаются на территории Приморского края

Синоптики предупредили жителей Приморского края о предстоящем циклоне. 30 ноября и 1 декабря в регионе ожидается сильный снег.

По данным специалистов, менее чем за 12 часов в Приморье выпадет до 18 мм осадков, в некоторых районах — до 20 мм. Местами ожидается снег с дождем, уточняет Vostokmedia. На дорогах образуются снежный накат и гололедица, вероятно налипание снега на провода и деревья.

Согласно прогнозам, ветер усилится до 18–23 м/с, возможны порывы до 27 м/с. При усилении ветра ожидается метель.

Владивосток будет находиться во власти циклона с вечера 30 ноября до середины дня 1 декабря. За 12 часов выпадет свыше 20 мм осадков, вероятно усиление ветра до 32 м/с.

Глава Приморья Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов и дорожникам заранее подготовить противогололедные материалы и вывести технику. В районах, где ожидаются неблагоприятные погодные условия, могут быть введены особые графики работы школ и детских садов.