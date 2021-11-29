Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от НДФЛ доходы многодетных семей при продаже жилья, если они покупают на эти деньги новое. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Льгота предусмотрена для семей, получивших доход от реализации недвижимости с 1 января 2021 года. Освобождены от налога могут быть как родители или усыновители, у которых есть несовершеннолетние или учащиеся очно дети в возрасте до 24 лет, так и сами дети.

Отмечается, что срок, в течение которого продаваемое жилое помещение или его доля находилось в собственности налогоплательщика, не имеет значения.

При этом необходимо приобрести новое жилье в год продажи старого или не позднее 30 апреля следующего года, дополняет «Газета.Ru».

Кроме того, никто из членов многодетной семьи на момент продажи не должен обладать другим жильем, площадь которого более 50% площади приобретенного. Кадастровая стоимость реализуемой недвижимости не должна превышать 50 млн рублей.

16 июля Путин поручил обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет.

В тот же день член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что данное поручение президента направлено на защиту интересов молодых семей. По ее словам, часто молодая семья, приобретая жилье, рассчитывает со временем улучшить жилищные условия, поэтому инициатива президента пойдет на пользу многодетным семьям.