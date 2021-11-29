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Мужчина забил бывшую жену телевизором на глазах у соседа-инвалида

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В городе Солнечногорске Московской области мужчина избил телевизором свою бывшую жену на глазах у ее соседа-инвалида, а после нанес ей ножевые ранения. Об этом 29 ноября сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, 34-летний мужчина пришел в квартиру к бывшей жене, где они поругались из-за денег на оплату кредита. В это время дома у женщины был ее сосед-инвалид, который пытался заступиться, но мужчина напал на него и начал бить тростью по голове.

После этого злоумышленник схватил телевизор и бросил его на голову бывшей жене. Затем схватил кухонный нож и несколько раз вонзил его в спину женщине, а после убежал.

Сотрудники полиции задержали мужчину. Его бывшая жена скончалась на месте. Сосед получил множественные травмы.

Как сообщает ГСУ СК по Московской области, злоумышленник арестован. В ходе допроса мужчина признал свою вину. Следствием назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее, 19 октября, мужчина в Павловском Посаде убил свою жену. По данным следствия, между супругами, когда они находились в автомобиле, произошел конфликт. Женщина вышла из машины, но муж догнал ее и несколько раз ударил ножом. Потерпевшая скончалась от ранений. В ходе допроса мужчина признался в совершенном преступлении.

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