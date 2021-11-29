Храм в селе Шовское восстанавливают в Липецкой области

В селе Шовское Лебедянского района Липецкой области восстанавливают храм Рождества Христова. На минувших выходных здесь установили накупольный крест и купол. Чин освящения совершил епископ Елецкий и Лебедянский Максим.

Церковь начали восстанавливать в 2000 году. Купол создавали по старым фотографиям. Он весит 2,5 т. Материал использовался в соответствии с подлинным, пишет Lipetskmedia.

«Это родина Силуана Афонского. В этом храме его крестили. Место очень значимое для всех православных людей», – отметил глава администрации Лебедянского района Роман Панфилов.

Напомним, проект реставрации росписи в храме XIX века разработают в Липецкой области. Спасская церковь была построена в селе Круглом Данковского района в 1856 году. Предполагается, что реставрация росписи не должна искажать декоративные свойства живописи и препятствовать повторным реставрациям. Экспертам необходимо выяснить, как укрепить красочный слой и деструктурированную штукатурку без изменения их паропроницаемости. Обследовать храм и составить проект подрядчик должен до октября 2022 года.