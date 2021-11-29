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Лукашенко обвинил Запад в сдерживании армии Белоруссии с помощью мигрантов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об использовании мигрантов Западом в случае конфликта РФ и Украины.Об этом 29 ноября он заявил в ходе совещания по вопросам военной безопасности, которое прошло в центре стратегического управления министерства обороны.

Глава государства отметил, что на любой шаг Запада, несущий угрозу стране, необходимо дать отпор.

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«Мы должны четко понимать, как мы будем действовать», — сообщил он в ходе совещания по вопросам военной безопасности, которое прошло в центре стратегического управления министерства обороны.

Также Лукашенко поручил премьер-министру Роману Головченко поддержать белорусскую армию при необходимости.

Он отметил, что Запад начал укреплять свою северную, белорусско-украинскую границу, несмотря на то что для этого нет никаких оснований.

Однако, как сказал президент, европейцы выводят туда воинский контингент, открыто об этом заявляя.

25 ноября Лукашенко сообщил, что власти США пытаются развязать войну руками поляков, прибалтов и украинцев, используя для этих целей тему миграционного кризиса на границе Белоруссии и Евросоюза. По мнению белорусского лидера, в США любят «воевать чужими руками», оставаясь при этом в стороне и поставляя оружие.

22 ноября глава представительства Евросоюза (ЕС) в Белоруссии Дирк Шубель заявил, что страны Запада не пойдут на нормализацию отношений с Белоруссией. Лукашенко в ответ подчеркнул, что Белоруссия не стремится к обострению и противостоянию в отношениях с Польшей.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В то же время в миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

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