Москвичам пообещали неустойчивую погоду из-за резкого падения давления

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник, 29 ноября, рассказала, что на текущей неделе в Москве ожидается неустойчивая погода с температурой выше нормы на два-три градуса. Во вторник будут дожди, в остальные дни — снег.

Как пояснила синоптик, начиная с 30 ноября в регион придет ненастная погода с резким понижением атмосферного давления. В ночь на вторник прогнозируется облачность, местами пройдет сильный дождь. Столбики термометров в столице покажут +2...+4 градуса, в ночное время порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Днем будет облачно, ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег. Вечером гололедица, пишет «РИА Новости».

Позднякова не исключила, что к вечеру 30 ноября сформируется снежный покров до 1 см. В начале дня максимальная температура составит +4…+6 градусов, что близко к рекордным значениям максимальной температуры, однако к вечеру ожидается похолодание до 1 градуса. В дневное время прогнозируется «довольно плотный» ветер со скоростью 7-12 м/с, местами до 15-20 м/с.

В среду, 1 декабря, погода установится вполне зимняя, пишет RT. Ожидаются облачность, временами снег от небольшого до умеренного, в ночные часы местами прогнозируется метель. Минимальная температура составит около -2…-4 градусов, довольно плотный ветер 15-20 м/с.

Позднякова отметила, что в последующие дни сохранится неустойчивая, вполне зимняя погода, временами небольшой снег. Ночью температура будет слабоотрицательной, а днем повысится до нуля или слабоположительных значений. Такой температурный режим на два-три градуса выше климатической нормы, отметила синоптик.

Ранее 29 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о самых сильных осадках за последние 69 лет в Москве 30 ноября. По его словам, их причиной станет проходящий циклон «Бенедикт». По предварительным данным, из-за снегопада видимость ухудшится до 900 м, пишет REGNUM. Может выпасть до 23 мм осадков, что составит 40% от месячной нормы, уточняет телеканал «360».

Как уточнил специалист, предыдущий рекорд дня пока принадлежит 1952 году, когда выпало 25,4 мм осадков, отмечает агентство городских новостей «Москва». Суточный рекорд осадков для всего ноября составляет 41 мм, уточняет сайт kp.ru.

Кроме того, в этот день ожидается рекордно низкий показатель атмосферного давления, которое может упасть до 712 мм рт. ст. и продержится на этой отметке два часа утром.

Как отмечает телеканал «Звезда», сильные снегопады прогнозируются во вторник в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях и Карелии, на юге Архангельской области, юге Коми. Сильные снегопады также пройдут при нулевой температуре в Вологодской области.

Ранее, 29 ноября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России зимой. По словам специалиста, жители столкнутся зимой с морозами до –20 градусов, а также с оттепелью.