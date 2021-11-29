Жительница Якутска лишилась 1,7 млн рублей из-за лжеброкеров

В Якутске полиция проводит проверку по факту мошенничества в отношении 70-летней женщины. Местная жительница лишилась 1,7 млн рублей.

По словам потерпевшей, в августе ей позвонил неизвестный человек, который представился сотрудником брокерской компании. Он предложил заработать на продаже акций, криптовалюты и золота. Мужчина убедил пенсионерку открыть депозит и внести на счет 15 тыс. рублей. В дальнейшем с женщиной связывался «аналитик». Он предложил зарегистрироваться в приложении для видеозвонков. Во время созвонов собеседник не показывал свое лицо, тем не менее женщина продолжала выполнять инструкции мошенников. Она отправляла различные суммы из собственных сбережений, а также дополнительно оформила кредиты, пишет ИА SakhaNews.

В течение двух месяцев якутянка перевела на неизвестные счета 1,7 млн рублей. Потерпевшая попыталась самостоятельно вывести деньги, но не смогла. После этого злоумышленники прекратили связь с женщиной.

Полиция просит жителей Якутии остерегаться сомнительных инвестиционных проектов, не переходить по неизвестным ссылкам, не регистрироваться на подозрительных сайтах и не переводить деньги незнакомым людям.