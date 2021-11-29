Неизвестные сломали хвост Су-27 в парке Волгограда
В Волгограде в парке Героев-летчиков коммунальщики обнаружили повреждения на самолете Су-27. Неизвестные отломали хвостовую часть истребителя.
Сообщение о случившемся передали в правоохранительные органы. Вандалов ищут, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру» со ссылкой на городскую администрацию. Специалисты ЖКХ Дзержинского района занялись восстановлением конструкции.
Списанный Су-27 привезли в Волгоград из Краснодарского края в 2019 году и установили в парке Героев-летчиков на западе города.
Ранее сообщалось, что в Волгограде задержали двух военных-контрактников у Вечного огня на Аллее Героев за то, что они бросали в огонь шелуху от семечек.