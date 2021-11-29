Рябков рассказал о подготовке саммита Путина и Байдена

Работа по подготовке саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена находится в продвинутой стадии. Об этом в понедельник, 29 ноября, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«В продвинутой стадии с точки зрения обычной для МИДа подготовки соответствующих материалов мы находимся», — сказал он журналистам в Москве.

Кроме того, Рябков пояснил, что встреча ожидается не в очном формате.

«Речь идет на данном этапе о контакте не очном, но от этого значимость мероприятия, разумеется, никак не уменьшается. Об этом даже и речи нет, особенно с учетом совокупности нынешних обстоятельств и проблем, которые есть и в двусторонних отношениях, и на международной арене. Контакт президентов, мне кажется, станет очень крупной вехой», — рассказал он.

Однако замминистра отметил, что пока нет окончательной ясности, когда именно и в каком конкретно формате состоится встреча.

Днем ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил надежду, что встреча Путина и Байдена пройдет до конца года. Он сообщил, что точная дата встречи еще не назначена, но, скорее всего, переговоры пройдут в онлайн-формате.

18 ноября Песков также говорил, что переговоры между российским и американским президентами могут состояться до конца года. Возможными темами станут Украина и НАТО, отмечал он.

20 октября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что встреча Путина и Байдена до конца 2021 года — под вопросом. Однако, по ее словам, американский лидер вовлечен в дипломатию с теми, с кем у него есть и согласие, и различия.

Первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена прошел 16 июня в Женеве. На пресс-конференции по его итогам президент США сообщил, что переговоры прошли в доброй и позитивной атмосфере, добавив, что стороны оценят ход реализации достигнутых договоренностей через полгода, в то время как Путин рассказал, что переговоры прошли «на одном языке», и подчеркнул желание сблизить позиции с американским коллегой.

По итогам саммита лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Также стороны договорились о возвращении послов двух стран и продолжении консультаций по дальнейшей судьбе договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).