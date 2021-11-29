Солнечную электростанцию построят в Ростовской области в 2023 году
Проект новой солнечной электростанции реализуют в Ростовской области. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Василий Голубев. Он отметил, что движение региона в направлении «зеленой» энергетики с точки зрения экономики и заботы о будущем природы крайне важно.
Речь идет о строительстве Гуковской СЭС мощностью 24,9 МВт. Планируется, что объем производимой электроэнергии в год составит 39 044 МВт.
В проект инвестируют 2 млрд рублей. По словам главы региона, строительство займет около двух лет, пишет RostovGazeta.
В ноябре в Ростовской области запустили второй этап ветропарка, расположенного на территории Каменского района и города Донецка, — Казачья ВЭС. Ее мощность достигает 100 МВт.