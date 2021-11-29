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В Центре им. Гамалеи оценили способность «Омикрона» противостоять вакцине

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Профессор Центра им. Гамалеи Александр Бутенко прокомментировал в понедельник, 29 ноября, заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вероятности переболевших коронавирусной инфекцией людей заболеть новым штаммом COVID-19 «Омикрон» и его возможной способности обходить защиту вакцин.

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«Во всех этих заявлениях говорится, что может быть или возможно, так как еще ничего не изучено. Должны быть данные, во-первых, о генетической структуре и изменении вируса. Во-вторых, очень важный момент — скорость его распространения. Третий момент — это изменяется ли клиническая симптоматика, в том числе, летальность, летальные исходы увеличиваются или нет, и многое другое», — заявил вирусолог в интервью Pravda.Ru.

Хотя специалисты, по его словам, хорошо изучили коронавирус с 2019 года, пока остается много вопросов, и чтобы сказать об «Омикрон»-варианте что-то определенное, необходимо провести продолжительное исследование.

«Поэтому, конечно, такие заявления, по-моему, не обоснованы. Это требует еще и значительных глубоких исследований, результатов и их анализов. Поэтому ещё рано об этом говорить», — заключил Бутенко.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн также высказал мнение в беседе с агентством городских новостей «Москва», что опасность штамма «Омикрон» преувеличена, он, возможно, окажется не особо патогенным и положит конец пандемии коронавируса.

Ранее в этот же день ВОЗ заявила, что, согласно предварительным свидетельствам, риск заражения «Омикроном» людей, перенесших COVID-19, повышен, сообщает телеканал «360».

Вместе с тем в организации отметили, что вероятность дальнейшего распространения этого штамма на глобальном уровне высока. В связи с этим ВОЗ призвала ускорить темпы вакцинации населения стран и увеличить тестирование туристов, прибывающих из районов, где выявлена передача «Омикрона».

О риске распространения нового штамма коронавируса 24 ноября предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Власти России на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтахстопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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