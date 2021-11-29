Центр Оренбурга начали украшать к Новому году

В Оренбурге площадь имени Ленина начали украшать к Новому году. По информации пресс-службы администрации города, здесь стартовали работы по подготовке к праздничному оформлению территории.

На улицах Советской, Володарского и М. Фадеева появится стометровый коридор из светодиодных гирлянд с эффектом звездного неба, передает 56orb.ru. В понедельник, 29 ноября, на площадь завезли металлические профили для монтажа этой массивной конструкции. Сборку начнут 30 ноября.

Ранее в Южно-Сахалинске начались работы по новогоднему оформлению улиц, скверов и общественных пространств. Монтаж 22-метровой главной елки на площади Ленина планируется завершить к 1 декабря. Еще три новогодних дерева украсят территорию городского парка. Большой светомузыкальный тоннель откроется 1 декабря.