Мост в Благовещенске обеспечат круглосуточной охраной

Администрация Благовещенска намерена заключить контракт на круглосуточную охрану моста через реку Зею. Максимальная стоимость работ составит 7 млн рублей за полгода.

Согласно техническому заданию, на переправе будет работать дежурная смена из трех сотрудников подразделения транспортной безопасности. Кроме того, на мосту разместятся видеокамеры, а также пункт досмотра грузов, оборудованный портативными металлодетекторами и рентгено-телевизионной установкой. Об этом сообщает «Амурская служба новостей».

Мост планируют охранять от «актов незаконного вмешательства». Заявки на аукцион принимаются до 3 декабря.

В октябре рабочие завершили устройство буронабивных свай нового Зейского моста в Благовещенске. Работы велись с июля 2020 года.