Юрист рассказал о судьбе иска в арбитраж по делу «Мотор Сич»

Гаага будет рассматривать иск Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, китайского инвестора украинского авиастроительного предприятия «Мотор Сич», требующего компенсации за убытки, долго и скрупулезно, но прогноз однозначный — завод с учетом интересов Киева останется в юрисдикции правительства Украины. Об этом заявил «Известиям» юрист, медиатор Юрий Капштык, в понедельник, 29 ноября.

«Китайские инвесторы получат обязательства о выплате им их инвествзносов и, возможно, какую-то часть неполученной прибыли», — отметил медиатор.

Ранее в этот же день стало известно, что инвесторы в том числе из Skyrizon через суд потребовали от Киева не менее $4,5 млрд за убытки из-за украинского производителя авиадвигателей «Мотор Сич». Иск направили в Постоянный Арбитражный суд в Гааге. Китайские инвесторы считают, что понесли убытки из-за продолжавшегося пять лет спора о покупке доли в украинской компании.

Капштык рассказал, что «Мотор Сич» сейчас осуществляет поставки в 120 стран.

По его словам, когда китайские инвесторы покупали акции этого завода, «не обошлось без коррупционной составляющей». Он отметил, что китайцы приобретали не просто территорию завода, а технологические линии, готовый обученный персонал, надеясь на «увеличение прибыли и вхождение в звенья цепи авиапромышленности». Однако когда правительство Украины начало понимать, что завод стратегически важен и фактически имеет оборонное значение для государства, оно решило вернуть госконтроль над ним.

«Естественно, инвесторам это не понравилось. Обращение в суд — это попытка защиты своих прав», — сказал юрист.

По его словам, в большей степени подача иска связана с не оправдавшимися надеждами на приобретение готовых технологий, с помощью которых КНР собирались расширить свое экономическое влияния в мире.

«Вопрос, из чего складывается цифра $4,5 млрд — это чистые инвествзносы, или же все-таки подсчитанный некий упущенный эквивалент той выгоды, которую они (КНР — Ред.) планировали извлечь», — добавил Капштык.

Если так, то недополученную прибыль будет возможно снижать в процессе рассмотрения иска, заключил юрист.

Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России», также считает, что судебный процесс может затянуться «на долгие месяцы», но говорить о его итогах «пока рано, так как стороны не предоставили тот объем доказательств, которые могут указывать на конечный результат».

«Сумма иска в $4,5 млрд — очень крупная для ответчика, возможно, что она будет корректироваться в процессе», — подчеркнул он.

Он добавил, что Постоянный Арбитражный суд в Гааге рассмотрит имеющиеся претензии китайского инвестора «Мотор Сич» и потребует соответствующие документы от киевских властей.

«Остается вероятность того, что судебный процесс пройдет не в пользу Киева, если в суде будет доказано наличие убытков в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам», — заключил он.

«Мотор Сич» занимается разработкой, производством и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей и промышленных газотурбинных установок. В 2014 году предприятие оказалось в кризисной ситуации, после того как Киев отказался продавать продукцию основному заказчику — России.

В 2017 году контрольный пакет акций предприятия перешел к компаниям Китая. В 2018-м Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила руководство завода в незаконной продаже более 50% акций предприятия китайским инвесторам. Украинский суд по представлению СБУ арестовал акции. В ведомстве предполагали, что новые владельцы хотели уничтожить предприятие.

29 января 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против трех граждан КНР и четырех китайских компаний, включая Skyrizon, чтобы заморозить их активы на Украине. Ограничения наложили на три года. Также политик утвердил национализацию «Мотор Сич». Попавшие под ограничения компании были инвесторами завода, а санкции наложили одновременно с попытками США заблокировать приобретение Китаем предприятия.

Украинское издание «Апостроф» 30 января опубликовало статью, критикующую решение Зеленского, назвав такой шаг поддержкой политики Вашингтона, которая «не имеет очевидных преимуществ, но имеет очевидные минусы». В ней говорилось, что в 2016 году Skyrizon предложила купить 56% акций этого предприятия, что должно было «помочь Китаю восполнить пробел в производстве двигателей, а Украина смогла бы возобновить собственный бизнес». Но украинский суд заблокировал эту инициативу.

В апреле «Страна.UA» сообщало, что китайские инвесторы «Мотор Сич» выставили Украине иск в $3,6 млрд. Отмечалось, что непрямые потери составят большую сумму. Согласно статье, в 2019 году Пекин был главным торговым партнером Киева с оборотом в $12,79 млрд, в 2020-м этот показатель увеличился до $15,4 млрд.