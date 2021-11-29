Дело возбудили после драки двух школьников в Екатеринбурге
Уголовное дело возбудили после драки двух восьмилетних школьников в Екатеринбурге. Один из них сломал во время потасовки четыре позвонка.
«КП-Екатеринбург» сообщает, что виновного искали 1,5 месяца. Позже отец обидчика признался, что был в курсе произошедшего.
Семья характеризуется как благополучная. Из-за возраста участника драки его не будут привлекать к уголовной ответственности, пишет «ТагилСити.Ру».
Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала проверить российских школьников на агрессивность. Повод — участившиеся нападения учащихся на школы.