Автомобиль насмерть сбил женщину на перроне автовокзала в Липецке

Грузовой автомобиль выехал на перрон Липецкого автовокзала и совершил наезд на людей. В результате происшествия на месте погибла женщина, еще три человека пострадали. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе администрации области.

«Грузовой автомобиль, принадлежащий липецким автобусным линиям, въехал на перрон, где находились люди», — говорится в сообщении пресс-службы.

Власти выясняют обстоятельства инцидента. Личность погибшей устанавливается, пострадавшие, в том числе водитель машины, госпитализированы, передает НСН.

«Предположительно водителю стало плохо за рулем. Эту информацию подтверждают пассажиры», — добавили власти региона.

Как установлено в ходе предварительной проверки, все требования безопасности на автовокзале соблюдены. Перед выходом на линию транспортное средство прошло технический осмотр и было признано исправным, пишет Life.Ru.

Водитель перед началом смены также прошел медицинское обследование.

27 ноября в Липецкой области завершились восстановительные работы на переправе через реку Дон, которую ранее повредил грузовик. Работы заняли 10 дней. Счет за восстановление направят виновнику происшествия.