Путин подписал закон, освобождающий семьи с детьми от НДФЛ при продаже квартиры

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий семьи с двумя и более детьми от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже квартиры или дома, если они покупают на эти деньги новое жилье. Документ 29 ноября был опубликован на официальном портале правовой информации.

Льгота предусмотрена для семей, получивших доход от реализации недвижимости с 1 января 2021 года. Освобождены от налога могут быть как родители или усыновители, у которых есть несовершеннолетние или учащиеся очно дети в возрасте до 24 лет, так и сами дети. При этом необходимо приобрести новое жилье в год продажи старого или не позднее 30 апреля следующего года, уточняет «Газета.ru».

Кроме того, никто из членов многодетной семьи на момент продажи не должен обладать другим жильем, площадь которого более 50% площади приобретенного. Кадастровая стоимость реализуемой недвижимости не должна превышать 50 млн рублей.

Ранее, 21 мая, сообщалось, что россияне смогут получить вычет из НДФЛ по расходам на приобретение жилья, земельного участка и по индивидуальным инвестиционным счетам в упрощенном порядке. Для этого нужно оформить заявление налогоплательщика на сайте ФНС. Процесс проверки данных составляет один месяц вместо трех, а денежные средства будут возвращены за 15 дней, а не за 30, как это было раньше.

16 июля глава государства поручил правительству РФ обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет, в случае направления в течение календарного года полученных от его продажи средств на улучшение жилищных условий.