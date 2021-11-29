Задымление над штрафной площадью стадиона «ВЭБ Арена», находившейся перед фанатской трибуной ЦСКА, впечатляло. Устроенное частью находившихся в секторе болельщиков фаер-шоу было чем-то забытым из недавней, но все-таки прошлой жизни. Трудно вспомнить, чтобы такое количество пиротехники использовалось в российском футболе в период пандемии. Кажется, такого не было года с 2019-го. Да и в то время подобные инциденты были редки. Массовый характер они утратили еще в середине 2010-х годов, хотя в 1990–2000-е были неотъемлемой частью российского околофутбола.

Тем не менее воскресное шоу на трибунах по ходу матча ЦСКА — «Зенит» в рамках 16-го тура РПЛ не производило впечатления чего-то внештатного. Небольшой дым над полем не стал для главного арбитра встречи Сергея Карасёва причиной остановить встречу. После финального свистка часть работавших на матче журналистов сразу ушла со стадиона, а часть отправилась в пресс-центр продолжать работу на послеигровых мероприятиях. Я и еще несколько человек традиционно проследовали к VIP-ложе — ожидать игроков обеих команд и высокопоставленных персон для комментариев по матчу.

В течение получаса после финального свистка «ВЭБ Арену» покинул президент РПЛ Ашот Хачатурянц, заканчивавший свою первую неделю в должности. Примерно через час, то есть ближе к 23:00, с парковки уехал председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин. Неизвестно, в курсе ли они были, что людям с фанатского сектора в этот момент уже перекрыли выход.

С места, где стояли мы, этого было не видно. Но периодически было слышно организованное фанатское скандирование, как будто матч еще не закончился. Я думал, что это поклонники «Зенита» так убивают время — в практике подобных топ-матчей случается, когда людей с гостевого сектора выпускают намного позже остальных, чтобы они не сталкивались с потенциально вражескими элементами из числа группы поддержки соперника.

Иногда их пребывание на трибуне растягивается на час. Но, идя уже в сторону выхода со стадиона на 3-ю Песчаную улицу, я увидел то, что сразу вернуло меня в «хардкорные» времена отечественного околофутбола нулевых. Девять автозаков и несколько десятков бойцов ОМОНа вокруг них. Немалое количество сотрудников полиции. И перекрытый выход с лестницы из того самого фанатского сектора.

Я вспомнил, что людей в погонах было немало и в первой половине дня около арены «Мегаспорт» на Ходынке, где проходило хоккейное московское дерби «Спартака» и «Динамо». Та игра началась в 14:00, матч ЦСКА — «Зенит» стартовал в 20:00. «Мегаспорт» и «ВЭБ Арена» находятся очень близко друг к другу — 10–15 минут пешком. Но на Ходынке скопилось необычайно много сотрудников полиции и ВВ для, как правило, спокойных матчей КХЛ. Позже их можно было увидеть уже около торгового центра «Авиапарк», находящегося строго между хоккейной и футбольной аренами.

Уже тогда бросалось в глаза, что силовиков чрезвычайно много даже для такого топ-матча, как ЦСКА — «Зенит». Около 23:00 первую партию болельщиков начали выводить к автозакам, обыскивать и грузить в машины. Взяли почти всех, кто находился на момент окончания матча на трибуне. Разумеется, не делали исключений для женщин и всех тех, кто не участвовал в шоу с пиротехникой.

Поскольку поначалу сотрудники ОМОНа были расставлены достаточно хаотично, в их коридор заходили люди с других секторов, в частности с VIP, которым приходилось долго объяснять, что они не при делах. Наконец, командир отделения всех построил строгой шеренгой, приказав отодвинуть подальше от эпицентра событий журналистов, которые до этого находились вблизи автозаков и очень вольготно снимали процесс обысков и погрузки фанатов.

Проход за пределы стадиона был перекрыт, на выход пропускали только работников стадиона или самого матча. Стюарды, официанты из VIP-кафе, уборщицы — им было достаточно представиться и назвать род деятельности, и их пропускали через отдельный коридор. Простым болельщикам приходилось идти окольными путями. Журналистам напрямую пройти к выходу тоже было нельзя, так как они не сотрудники арены или обслуживающий персонал.

В итоге даже те, кому уже не нужно было снимать мероприятие на телефоны, выкладывать видео в соцсети и передавать новости на свои ресурсы, уйти не могли. Прождать этой возможности пришлось примерно до 01:30 ночи. Когда ОМОН и сотрудники полиции начали расходиться, мимо нас прошел один из офицеров, докладывавший по рации начальству о задержании 408 человек. Впрочем, возможно, он учел не всех.

РПЛ и ПФК ЦСКА долго молчали. Потом появились слухи, что на место происшествия приехали исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан и директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин. Но их увидеть не удалось. Из официальных лиц был замечен только заместитель генерального директора ЦСКА по безопасности Анатолий Поворин.

О том, как проходило оформление людей непосредственно в отделениях полиции, куда их доставили, написано к середине дня понедельника уже немало. Один из уже вышедших на свободу фанатов на условиях анонимности рассказал мне, как уговорил вернуть ему красно-синий флаг и баннер, притом что их хотели отдать на экспертизу, предупредив, что процедура может затянуться на полгода. Барабан отбить не удалось.

Клуб и РПЛ начали высказываться только ночью. На логичные доводы, что зачинщиков фаер-шоу можно было выявить по видеозаписям или проверив отсканированные QR-коды, была получена убийственная информация: камеры в этом секторе не работали. Уже днем Ашот Хачатурянц заявил «Матч ТВ», что камеры подверглись хакерским атакам.

МВД уже заявило о несоответствии стадиона «ВЭБ Арена» правилам безопасности, что, вероятно, может привести к дисквалификации объекта на один или несколько ближайших матчей. Впрочем, вряд ли на ближайшую домашнюю игру армейцев против тульского «Арсенала» 11 декабря соберется много людей. Желание ходить на стадион у многих отбито надолго, если не насовсем. И РФС с РПЛ, думаю, придется объяснять причины расхождения собственного лозунга «Футбол для болельщиков» с реальностью.

В любом случае инцидент уже оправдал ожидания по части усиления дискуссий вокруг внедрения в нашем футболе системы идентификации болельщиков, получившей во время чемпионата мира-2018 известность под названием FAN ID, против которой во время воскресного матча и протестовали с трибун фанаты обеих команд. Депутаты Государственной думы уже высказались за то, что внедрение этой системы поможет избежать инцидентов, подобных случившемуся на домашнем стадионе ЦСКА. И лишь отсутствие таких инцидентов впредь поможет убедиться в целесообразности данной затеи.

Автор — спортивный обозреватель «Известий»

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