Потолок обрушился на детей в школе Одессы прямо во время урока
В одной из школ Одессы (Украина) на учеников прямо во время занятий рухнула часть потолка. Об этом сообщает в понедельник, 29 ноября, издание «Страна.UA».
Инцидент произошел на уроке информатики в школе № 111. В результате происшествия пострадал один ученик. В качестве причин инцидента названы дырявая крыша и дожди.
При этом в Сети обратили внимание на женский голос за кадром, который интересовался у юноши по имени Виталий, как он себя чувствует.
«Виталик, ты нормально? Как будто нет. Ты какой-то красный, и тебя трясет», — отметила девушка.
После обрушения учеников перевели в другие учебные помещения.
В июле в двухэтажном доме в Одессе разрушилось межэтажное перекрытие и обрушился потолок квартиры. В результате произошедшего погибла хозяйка жилья.