Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Владимира Наумова

Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким режиссера Владимира Наумова, который скончался в понедельник, 29 ноября.

«Ушел из жизни замечательный режиссер, сценарист и продюсер, народный артист СССР Владимир Владимирович Наумов. Он связал свою жизнь с киноискусством и уже с дебютных работ заявил о себе как о человеке, наделенном уникальным талантом и неиссякаемой творческой энергией», — говорится в телеграмме, направленной Союзу кинематографистов России.

Любимова упомянула такие картины режиссера, как «Тегеран-43», «Бег», «Мир входящему». По ее словам, слава Наумова неразрывно связана с этими кинолентами, а его персонажи стали символом огромной нравственной силы.

Режиссер умер на 94-м году жизни. Причина смерти не названа.

Владимир Наумов родился в Ленинграде в 1927 году. Отец режиссера был кинооператором, а мать — актрисой.

В 1952 году Наумов окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1983 году получил звание народного артиста СССР, а в 1985 году стал лауреатом Государственной премии СССР.

Помимо вышеперечисленных фильмов, Наумов совместно с режиссером Александром Аловым снял такие ленты, как «Легенда о Тиле» и «Скверный анекдот». Был одним из сценаристов телесериала «Как закалялась сталь» и сыграл в фильмах «Гори, гори, моя звезда», «Кража» и «Третий удар».