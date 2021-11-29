Прямой эфир
Общество
На помощь семьям жертв и пострадавших при ЧП в «Листвяжной» выделят 80 млн рублей
Общество
В Кремле рассказали о мерах против нового штамма коронавируса
Общество
Путин подписал закон об освобождении семей с детьми от НДФЛ при продаже квартиры
Мир
В США назвали способ защититься от нового штамма коронавируса «Омикрон»
Мир
В раде осудили украинского журналиста за выстрел из гаубицы
Мир
Саакашвили покинул суд после своего часового выступления
Мир
Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником между РФ и Украиной
Общество
Синоптик предупредил о самых сильных осадках за последние 69 лет в Москве
Мир
Лукашенко обвинил США и Великобританию в желании разрушить Евросоюз
Общество
После матча ЦСКА–«Зенит» составлен 51 административный протокол

Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Владимира Наумова

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким режиссера Владимира Наумова, который скончался в понедельник, 29 ноября.

«Ушел из жизни замечательный режиссер, сценарист и продюсер, народный артист СССР Владимир Владимирович Наумов. Он связал свою жизнь с киноискусством и уже с дебютных работ заявил о себе как о человеке, наделенном уникальным талантом и неиссякаемой творческой энергией», — говорится в телеграмме, направленной Союзу кинематографистов России.

Любимова упомянула такие картины режиссера, как «Тегеран-43», «Бег», «Мир входящему». По ее словам, слава Наумова неразрывно связана с этими кинолентами, а его персонажи стали символом огромной нравственной силы.

Режиссер умер на 94-м году жизни. Причина смерти не названа.

Владимир Наумов родился в Ленинграде в 1927 году. Отец режиссера был кинооператором, а мать — актрисой.

В 1952 году Наумов окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1983 году получил звание народного артиста СССР, а в 1985 году стал лауреатом Государственной премии СССР.

Помимо вышеперечисленных фильмов, Наумов совместно с режиссером Александром Аловым снял такие ленты, как «Легенда о Тиле» и «Скверный анекдот». Был одним из сценаристов телесериала «Как закалялась сталь» и сыграл в фильмах «Гори, гори, моя звезда», «Кража» и «Третий удар».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021