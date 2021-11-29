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Главную новогоднюю ель за 5 млн рублей поставили в центре Новосибирска

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На площади Ленина в Новосибирске установили главную новогоднюю елку. Искусственное дерево городские власти закупили в 2020 году за 4,9 млн рублей. Высота елки — 22 м. Она украшена золотыми и красными шарами.

Монтировать конструкцию начали в пятницу, 26 ноября. За выходные рабочие полностью ее собрали, закрепили искусственные ветки и украшения.

В ближайшее время в Театральном сквере, у площади Ленина, начнут устанавливать новогодние арт-объекты, заливать каток площадью 2,2 тыс. кв. м.

Как пишет VN.ru, в прошлом году новогоднюю елку установили на площади Ленина 10 декабря. Уже через пару дней она накренила макушку со звездой. Жители города окрестили главное новогоднее дерево «пизанской елкой» и предположили, что главная елка уже устала ждать Новый год.

Старая ель служила городу семь лет, с 2013 года, но со временем пришла в негодность.

10 ноября сообщалось, что ель из подмосковного Щелкова украсит Кремль на Новый год. Высота дерева — 28 м. Ели 90 лет, ее нашли в деревне Новопареево.

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