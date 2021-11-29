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Названы симптомы развития деменции

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Одним из симптомов деменции являются трудности ориентации во времени и пространстве. Например, человек ночью может проснуться и пойти на работу, забыв, что он находится на пенсии. Об этом 28 ноября сообщила организация Dementia UK.

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По данным ВОЗ, в России насчитывается 2 млн человек, страдающих деменцией

Кроме того, к признакам развития деменции отнесли ситуации, когда человек внезапно теряет интерес к вещам, которые его раньше сильно увлекали. Отмечаются такие симптомы, как забывчивость, потеря ориентации в знакомых местах и трудности с запоминанием новой информации. При начинающейся деменции у человека могут случаться перепады настроения, приступы тревоги и депрессия.

Существует несколько типов деменции. Единой причины у болезни нет. Однако выделяются факторы, которые способствуют развитию заболевания.

Избежать или отстрочить приход деменции, как пишет газета Daily Express, можно. Для этого необходимо избегать злоупотребления алкоголем, ожирения, гипертонии, травм головы, а также отказаться от сигарет и заниматься спортом. Риск развития деменции повышается в крупных городах с высоким уровнем загрязнения воздуха.

Ранее, 19 ноября, нейробиолог, завкафедрой психиатрии Ульмского университета, внештатный эксперт клиники Verba Mayr Манфред Шпитцер заявил, что частое использование электронных устройств может привести к цифровой деменции.

Чтобы снизить риск «цифрового слабоумия», родителям следует контролировать время, проведенное детьми в интернете. Также нейробиолог рекомендует взрослым устраивать так называемый диджитал-детокс, отказываясь на определенный период от использования гаджетов, что поможет восстановить работу головного мозга.

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