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Водителей Подмосковья призвали к осторожности из-за непогоды

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В Московской области автомобилистов призвали к аккуратности на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

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По прогнозам синоптиков, в течение дня 29 ноября температура воздуха в Подмосковье будет варьироваться от +3 до +5 градусов, ночью столбики термометров покажут от +4 до +6 градусов. Днем во вторник, 30 ноября, в регионе сохранится плюсовая температура, однако уже ночью температура снизится до -5 градусов. Ожидается снег, дождь, гололедица, а также колебания атмосферного давления, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Как отметил глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик, дорожные службы переведены в режим повышенной готовности в целях обеспечения безопасного и комфортного движения автомобилистов и пешеходов.

В регионе ранее был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует из-за дождя до 21:00 понедельника, а из-за ветра с порывами до 15-20 м/с — до 09:00 среды, 1 декабря, пишет RT. Кроме того, синоптики предупредили жителей столицы и области, что до 20:00 в Москве и 21:00 в Подмосковье будет идти дождь.

Как пишет сайт aif.ru, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что 30 ноября в Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление и большое количество осадков. По данным РИАМО, 1 декабря в Московской области подморозит до -5 градусов, прогнозируется гололедица, местами метель.

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