Опубликован шорт-лист автомобилей премии Car of the Year

Организаторы конкурса «Европейский автомобиль года» (Car of the Year) опубликовали 29 ноября на своем официальном сайте шорт-лист моделей, которые будут бороться за звание лучшего автомобиля 2022 года.

В список вошли семь машин, шесть из которых электромобили: Cupra Born, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Renault Megane E-Tech и Skoda Enyaq iV. Седьмым финалистом стал новый Peugeot 308, у которого пока нет электрической версии, но есть гибридная.

Победителя Car of the Year 2022 жюри объявит в конце февраля. Церемония награждения должна была состояться в марте 2022 года на Женевском автосалоне, но из-за отмены выставки мероприятие проведут отдельно.

12 ноября сообщалось, что мировой авторынок в октябре снизился на 16,9%, до 6,401 млн легковых и легких коммерческих автомобилей.

По итогам десяти месяцев 2021 года реализация автомобилей в мире составила 66,981 млн единиц (+8,5%). Мировым лидером по продажам автомобилей стал Китай, где было продано 2,344 млн автомобилей — на 6,2% ниже показателя годичной давности.