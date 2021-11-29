ФАС потребовала от магазина «Хороший» снизить цены на продукты в Хакасии

Хакасское УФАС России выдало компании ООО «Торговая сеть «Командор» (магазину «Хороший») предупреждение о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен на социально значимые продукты питания в городе Сорске, где организация занимает долю более 35%. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной сллужбы (ФАС), которое поступило в редакцию «Известий» в понедельник, 29 ноября.

Поручение должно быть исполнено до 13 декабря.

Хакасское УФАС России выявило, что в магазине «Хороший» в Сорске завышены розничные цены на сливочное масло, молоко, муку и репчатый лук по сравнению со стоимостью этих продуктов в столице республики, Абакане, где рынок конкурентный.

Если торговая сеть не исполнит поручение в указанный срок, ФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением.

26 ноября ФАС направила предупреждения «Магниту» и «Пятерочке» с предписанием снизить цены на продукты в Курской области. Срок исполнения предупреждения — 10 дней. Антимонопольщики взяли ситуацию на особый контроль.

По данным регионального управления ФАС, в семи муниципалитетах, где у сетей доминирующее положение, стоимость кур, масла, яиц, картофеля, капусты, лука, моркови, муки, риса и пшена превышает установленную в Курске, где признаков доминирующего положения нет.

22 ноября правительство России утвердило порядок госконтроля за ценовыми надбавками на жизненно необходимые и важные лекарства (ЖНВЛП). По словам премьер-министра Михаила Мишустина, ФАС будет проводить плановые проверки не чаще одного раза в два года по утвержденному плану, но возможны и внеплановые.