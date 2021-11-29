Умерла актриса Валентина Иванова

Скончалась советская актриса Валентина Иванова. Об этом сообщается на сайте Театра имени Ермоловой, в котором актриса проработала почти 60 лет.

Актриса умерла 22 ноября в возрасте 77 лет. Причина смерти не уточняется.

В Ермоловском театре, где актриса служила с 1963 года и за это время воплотила на сцене несколько десятков образов, назвали смерть Валентины Ивановой большой потерей и выразили соболезнования ее семье.

Валентина Иванова родилась 25 августа 1944 года. В 1968 году окончила ГИТИС, пишет Life.ru.

Известность ей принесли такие картины, как «Угрюм-река», «Ложь на длинных ногах» и «Лунные воды», пишет сайт aif.ru. Также она снималась в таких фильмах, как «Всегда на марше», «Месяц в деревне», «Зеленая комната», сообщает телеканал «360».

Валентина Иванова наиболее известна по роли Нины Куприяновой в четырехсерийном фильме Ярополка Лапшина «Угрюм-река», уточнил НСН.