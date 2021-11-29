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Граната в жилом доме в Коломне оказалась муляжом

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Граната, которую жильцы одного из домов в Коломне нашли закрепленной на дверь квартиры, оказалась муляжом. Об этом 29 ноября сообщил представитель экстренных служб «РИА Новости».

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Оцепление с дома было снято.

«Гранату проверили — фальшивая», — рассказал собеседник журналистам.

Отмечается, что проверка предполагаемого взрывного устройства затянулась, так как служебная собака определила, что в гранате якобы есть взрывчатка.

О том, что многоэтажный дом был оцеплен после обнаружения гранаты, стало известно ранее в этот день. По данным «Известий», квартира, к которой была привязана граната, принадлежит 68-летнему пенсионеру.

Ранее, 16 ноября, в Гагре был ликвидирован мужчина, пытавшийся взорвать самодельное устройство. Еще один человек получил ранения. Злоумышленники были ранены в результате перестрелки с полицейскими при задержании на улице В.Г. Ардзинба. Отмечалось, что мужчины, планировавшие взрыв, были вооружены огнестрельным пистолетом, обрезом ружья и ручной гранатой.

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