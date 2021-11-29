В Минтрансе рассказали о ситуации с грузами в портах Дальнего Востока

Ситуация с задержкой грузов в морских портах Дальнего Востока близка к нормализации. Об этом 29 ноября заявил глава Минтранса Виталий Савельев на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По его словам, за прошедший месяц Минтрансом совместно с руководством дальневосточных регионов проведена работа по разрешению проблемы каботажных контейнерных перевозок.

«На данный момент можно констатировать, что ситуация близка к нормализации», — отметил он.

Как добавил министр, все прибывающие социально значимые грузы сразу отправляются в порты в терминалах Приморского края.

Он отметил, что все вновь пребывающие социально значимые грузы незамедлительно отправляются в порты, находившиеся в терминалах Приморского края генеральные грузы также вывезены. Социально важные грузы могут получить приоритет при перевозке из портов, заключил он.

По итогам доклада Савельева, премьер-министр России Михаил Мишустин призвал не допустить повторных сбоев в логистике портов Дальнего Востока.

«Детально необходимо проанализировать все причины случившегося, принять системные решения, чтобы нам снова не пришлось в авральном режиме тушить пожар», — сказал глава правительства.

9 ноября газета «Коммерсантъ» писала, что в удаленных регионах Дальнего Востока не хватает товаров первой необходимости, стройматериалов и продуктов. Причинами были названы задержки в портах Приморья.

Власти на местах объяснили, что проблемы с поставками появились из-за того, что Китай перенаправляет товары через Владивосток, Находку и Транссиб из-за карантина и проблем в погранпереходах. В тот же день президент России Владимир Путин взял проблему на контроль. Министр транспорта и дорожного строительства Камчатки Владимир Каюмов рассказал, что в ведомстве создана рабочая группа по контролю за поставками грузов на Дальний Восток.

9 ноября в сообщении пресс-службы вице-премьера — полпреда президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева сообщалось, что Приморье до конца ноября должно выйти на норму по накоплению грузов.

На следующий день в Минтрансе РФ заявили, что приоритетные вопросы по доставке грузов из морских портов Приморья в порты Чукотского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской и Магаданской областей, особенно социально значимых, решат к концу ноября.