Лукашенко обвинил США и Великобританию в желании разрушить Евросоюз

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 ноября на совещании в минобороны страны заявил, что США и Великобритания при участии Польши планируют разрушить Евросоюз (ЕС).

«Вы видите, что эти польские мерзавчики поехали уже по странам. И вчера обратили внимание, куда Моравецкий поехал (премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. — Ред.) — в Великобританию. Я уверен, вот посмотрите, в течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз», — цитирует слова президента Белоруссии «БелТА».

Лукашенко считает, что «американцам не нужны партнеры, которые могут стать вровень с ними». Он отметил, что в евроатлантическом блоке «начались проблемы» после того, как в ЕС ввели свою валюту — евро, что создало угрозу доллару.

«Я уверен, что не случайно вышла Великобритания из Евросоюза, ведь она ничего не нашла в этом. И сейчас ставка делается на Польшу. Они уже, кое-кто, начинают в открытую заявлять: закончатся дотации из Евросоюза — нам ЕС не нужен. Поэтому все делается для разрушения Европейского союза», — добавил президент.

25 ноября белорусский лидер заявил о желании США развязать войну. По его словам, американские власти пытаются это сделать руками поляков, прибалтов и украинцев, используя тему миграционного кризиса на границе Белоруссии и Евросоюза.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что Россия заступится за Белоруссию, если Минск запросит помощи в случае нарушения НАТО территориальной целостности страны.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. Позднее мигранты покинули палаточный лагерь и перешли в логистический центр, предоставленный белорусской стороной.