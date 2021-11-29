В бундестаге ответили на требование Киева о репарациях от Германии

Выдвижение требований о репарациях через СМИ противоречит дипломатической практике. Об этом в понедельник, 29 ноября, заявил «Известиям» депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Штефан Койтер, комментируя слова посла Украины в ФРГ Андрея Мельника.

«Я решительно отвергаю требования Мельника о репарациях. В течение десятилетий Германия выплачивала миллиарды немецких марок в качестве репараций Советскому Союзу, частью которого была Украина. <…> Выдвигать требования федеральному правительству через прессу не только противоречит дипломатической практике, но и крайне топорно», — сказал он.

Кроме того, немецкий политик отметил, что не может поддержать идею принятия Украины в НАТО, так как существует большая опасность того, что Киев вынудит Североатлантический альянс вступить в военную конфронтацию с РФ. Койтер выразил желание оставаться в хороших отношениях с Москвой, а властям Германии настоятельно рекомендовал не позволять использовать себя в качестве инструмента.

Также требование о репарациях раскритиковал и депутат бундестага Норберт Кляйнвехтер.

«Военные репарации должны быть в учебнике истории, а не в повседневной политике. Молодежь Европы, их родители, бабушки и дедушки уже давно преодолели старые конфликты. Вместо этого мы должны решать текущие проблемы: к ним относятся безопасность и энергоснабжение всех европейских стран», — указал он.

Накануне Мельник заявил, что правительство Германии, по его мнению, должно выплатить Киеву компенсацию за утраченные в годы Второй мировой войны культурные ценности. Свое письмо он направил на имя представителя Фонда «Берлинская певческая академия» Георгу графу цу Кастель-Кастель.

Мельник написал, что отказывается от участия в праздничном концерте по случаю 20-летия передачи архива Баха, объясняя решение игнорированием со стороны Берлина требований Киева в получении компенсации за потери Украины во время ВОВ.

Среди указанных послом ценностей фигурирует архив нот Иоганна Себастьяна Баха, его стоимость превышает десятки миллиардов евро, он был передан кабинету министров Герхарда Шредера в 2001 году.

В апреле Мельник призвал Берлин как можно скорее и безо всяких условий добиться вступления его страны в Североатлантический альянс, поскольку Германия несет «особую историческую ответственность» за нацистские преступления против украинского народа.

Тогда читатели немецкого издания Welt am Sonntag возмутились тем, что украинский посол апеллирует к национальному чувству вины немцев. Некоторые усомнились в дипломатичности Мельника.