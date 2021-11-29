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Депутат Леонов предложил альтернативное название документу с QR-кодом

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Понятие QR-код можно заменить на «паспорт здоровья», считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов.

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«В идеале было бы назвать такой документ «паспортом здоровья» или «паспорт иммунизации». Во-первых, потому, что QR — это иностранное название, малопонятное для нашего народа. Во-вторых, слово «код» наши люди воспринимают негативно с учетом его использования во время Великой Отечественной войны», — сказал депутат с беседе с «Известиями» 29 ноября.

При этом Леонов добавил, что одна лишь замена названия документа не сможет полностью решить проблему отношения людей к нему.

«Сейчас есть запрос общества на то, чтобы документ о QR-кодах выдавался не только привитым, но и тем, кто имеет высокий титр антител, к примеру. Когда такие вопросы будут решены, отношения общества к «паспортам иммунизации» улучшится», — заключил Леонов.

Ранее в этот день РБК со ссылкой на источники заявило, что якобы от термина «QR-код» собираются отказаться, поскольку более 50% жителей страны негативно относятся к этому понятию.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию. По его словам, терминология останется прежней.

Ранее, 12 ноября, правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования документа на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

Предположительно, ГД рассмотрит законопроекты 16 декабря.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас 29 ноября отметил, что в России не будут вводить дополнительную ответственность за невыполнение законов о QR-кодах. Это он объяснил тем, что все необходимые нормы уже есть в законодательстве.

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