Депутат Леонов предложил альтернативное название документу с QR-кодом

Понятие QR-код можно заменить на «паспорт здоровья», считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов.

«В идеале было бы назвать такой документ «паспортом здоровья» или «паспорт иммунизации». Во-первых, потому, что QR — это иностранное название, малопонятное для нашего народа. Во-вторых, слово «код» наши люди воспринимают негативно с учетом его использования во время Великой Отечественной войны», — сказал депутат с беседе с «Известиями» 29 ноября.

При этом Леонов добавил, что одна лишь замена названия документа не сможет полностью решить проблему отношения людей к нему.

«Сейчас есть запрос общества на то, чтобы документ о QR-кодах выдавался не только привитым, но и тем, кто имеет высокий титр антител, к примеру. Когда такие вопросы будут решены, отношения общества к «паспортам иммунизации» улучшится», — заключил Леонов.

Ранее в этот день РБК со ссылкой на источники заявило, что якобы от термина «QR-код» собираются отказаться, поскольку более 50% жителей страны негативно относятся к этому понятию.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию. По его словам, терминология останется прежней.

Ранее, 12 ноября, правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования документа на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

Предположительно, ГД рассмотрит законопроекты 16 декабря.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас 29 ноября отметил, что в России не будут вводить дополнительную ответственность за невыполнение законов о QR-кодах. Это он объяснил тем, что все необходимые нормы уже есть в законодательстве.