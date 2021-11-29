Саакашвили покинул суд после своего часового выступления

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 29 ноября покинул здание суда после своего выступления, которое длилось более часа. Трансляцию ведет грузинский телеканал 1tv.

На вопрос судьи Нино Элиешвили, желает ли он присутствовать на заседании, Саакашвили ответил отрицательно. Затем адвокаты пояснили, что врачи рекомендовали политику присутствовать на процессе около двух часов. Сейчас в суде объявлен перерыв.

Суд начался ранее в понедельник. Это первый процесс, на котором политику разрешили присутствовать. Рассматривалось дело о жестком разгоне митинга 7 ноября 2007 года.

По данным гособвинения, во время разгона оппозиционных протестов в Тбилиси спецназ незаконно использовал резиновые пули, были избиты сотни митингующих. Как полагает прокуратура, по заданию президента отряд спецназначения полиции ворвался в здание телекомпании «Имеди», вещание было остановлено, а контроль над эфиром забрали власти.

Ранее, 19 ноября, специалисты, посетившие Саакашвили в тюрьме, выявили серьезное заболевание мозга, из-за которого у политика, с большой вероятностью, может развиться кома с возможным летальным исходом. В связи с этим министерство юстиции Грузии приняло решение доставить экс-президента в военный госпиталь в Гори. 20 ноября Саакашвили доставили в военный госпиталь, где врачи будут лечить его после длительной голодовки.

Политика задержали 1 октября в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы страны. Кроме того, Саакашвили на родине заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.