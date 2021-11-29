Антикоррупционный онлайн-диктант организовали в Омской области

В Омской области 1 декабря состоится антикоррупционный онлайн-диктант. Ученики старших классов школ и студенты ответят на 20 вопросов. После завершения акции каждый сможет скачать электронный сертификат участника. Диктант проведут в дистанционном формате на сайте ОмГУ имени Достоевского.

Тем участникам, которые получат больше всего баллов, вручат дипломы победителей на мероприятии, приуроченном к Международному дню борьбы с коррупцией. Главной целью диктанта является формирование у школьников и студентов правового создания и культуры, отмечает ИА «Город55».

Ранее в ноябре в России прошел Большой этнографический диктант. Он был приурочен к Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. Диктант организовали в онлайн-формате. За 45 минут участники продемонстрировали знание культуры и обычаев народов России, ответив на 30 вопросов. Пройти диктант можно было на одном из четырех языков — русском, английском, испанском или китайском. Итоги тестирования подведут в середине декабря.