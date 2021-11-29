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После матча ЦСКА–«Зенит» составлен 51 административный протокол

В Москве после матча с «Зенитом» ОМОН и полиция задержали десятки болельщиков ЦСКА

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Сотрудники ОМОНа и полиции задержали десятки болельщиков футбольного клуба ЦСКА в Москве. Массовое задержание произошло в воскресенье после матча 16-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) ЦСКА — «Зенит». Соответствующую информацию в понедельник, 29 ноября, подтвердили «Известиям» в пресс-службе столичного главка МВД.

В заявлении отмечается, что футбольные фанаты были задержаны в связи с использованием пиротехники на трибунах. При этом журналист Василий Конов добавил, что после окончания матча правоохранители не выпустили болельщиков с их секторов на арене ЦСКА.

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Встреча прошла 28 ноября на «ВЭБ-Арене». По итогам игры ЦСКА проиграл команде «Зенита» со счетом 2:0. Руководство ЦСКА со своей стороны после обнародования информации о массовом задержании осудила данные действия, подчеркнув, что невиновные не должны страдать.

По словам одного из задержанных, среди десятков доставленных в участок людей были женщины и несовершеннолетние. Он также обратил внимание на то, что всех без объяснений причин продержали в отделении три часа, после чего отпустили.

После матча, как стало известно, сотрудники полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях. Не менее 25 болельщикам ЦСКА может грозить запрет на посещение спортивных мероприятий в России, уточнили 29 ноября в МВД РФ.

Глава Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц в свою очередь указал, что будет разбираться в деталях произошедшего, передает «Газета.Ru», тогда как спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Спорт-Экспрессу», что наказывать нарушителей нужно по закону, однако «стричь всех под одну гребенку неправильно».

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