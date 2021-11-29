Сечин предложил РФ и КНР вместе разрабатывать и внедрять низкоуглеродные технологии

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что у России и Китая есть значительный потенциал в области низкоуглеродной энергетики, в связи с чем страны могли бы заняться совместной разработкой и внедрением низкоуглеродных технологий и систем искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли. Такое мнение он высказал 29 ноября в ходе выступления на открытии III Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

Сечин подчеркнул, что в долгосрочной перспективе энергетика сохранит ключевую роль в отношениях РФ и КНР даже на фоне глобального пересмотра подходов к ее развитию. Это связано с тем, что российские компании усиливают акцент на поставках потребителям «зеленой» энергии с низким углеродным следом, что полностью соответствует долгосрочному энергетическому видению обеих стран.

Глава «Роснефти» также обратил внимание на потенциальные возможности для развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества наших стран.

«Интенсивное развитие в России инфраструктуры и масштабных логистических проектов, таких как Северный морской путь, модернизация Байкало-Амурской магистрали, газопровода «Сила Сибири», а также транспортного автомобильного коридора Европа–Китай, придаст новый импульс и укрепит наше сотрудничество», — подчеркнул он.

Аналогичное мнение в ходе мероприятия высказал и первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов.

«Отношения между Россией и Китаем носят давний стратегический характер, особенно в сфере энергетики. Российско-китайский энергетический форум — это уже традиционный и эффективный механизм для обсуждения и выработки решений в сфере энергетики. И повестка сегодняшнего форума — одна из определяющих, особенно в сфере климатических изменений», — подчеркнул Панов.

Он напомнил, что Китай в этом году реализовал программу по запуску национальной системы торговли углеродами и квотами, в России также было принято решение о реализации соответствующего подхода. Например, на территории Сахалина уже действует соответствующий пилотный проект, в котором активно участвует и Газпромбанк.

Форум состоялся в Москве и Пекине в очно-дистанционном формате. В работе форума приняли участие представители правительств России, Китая, а также более 300 российских и китайских бизнесменов.