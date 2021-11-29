Прямой эфир
Общество
На помощь семьям жертв и пострадавших при ЧП в «Листвяжной» выделят 80 млн рублей
Общество
В Кремле рассказали о мерах против нового штамма коронавируса
Экономика
Путин подписал закон о повышении порога для инвестирования средств ФНБ
Экономика
Цена газа в Европе превысила $1100 за тыс. кубометров
Общество
Число пострадавших при ЧП на шахте «Листвяжная» превысило 90
Мир
Саакашвили покинул суд после своего часового выступления
Мир
Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником между РФ и Украиной
Общество
Метеоролог спрогнозировал белую зиму на текущей неделе в Москве
Мир
В СК Белоруссии начали проверку по факту обнаружения мертвого мигранта
Общество
После матча ЦСКА–«Зенит» составлен 51 административный протокол

Сечин предложил РФ и КНР вместе разрабатывать и внедрять низкоуглеродные технологии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что у России и Китая есть значительный потенциал в области низкоуглеродной энергетики, в связи с чем страны могли бы заняться совместной разработкой и внедрением низкоуглеродных технологий и систем искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли. Такое мнение он высказал 29 ноября в ходе выступления на открытии III Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

Экологический упор: «Роснефть» запустит пилотный проект по улавливанию углерода в 2028 году
CCUS позволит удалять выбросы углекислого газа из атмосферы

Сечин подчеркнул, что в долгосрочной перспективе энергетика сохранит ключевую роль в отношениях РФ и КНР даже на фоне глобального пересмотра подходов к ее развитию. Это связано с тем, что российские компании усиливают акцент на поставках потребителям «зеленой» энергии с низким углеродным следом, что полностью соответствует долгосрочному энергетическому видению обеих стран.

Глава «Роснефти» также обратил внимание на потенциальные возможности для развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества наших стран.

«Интенсивное развитие в России инфраструктуры и масштабных логистических проектов, таких как Северный морской путь, модернизация Байкало-Амурской магистрали, газопровода «Сила Сибири», а также транспортного автомобильного коридора Европа–Китай, придаст новый импульс и укрепит наше сотрудничество», — подчеркнул он.

Аналогичное мнение в ходе мероприятия высказал и первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов.

«Отношения между Россией и Китаем носят давний стратегический характер, особенно в сфере энергетики. Российско-китайский энергетический форум — это уже традиционный и эффективный механизм для обсуждения и выработки решений в сфере энергетики. И повестка сегодняшнего форума — одна из определяющих, особенно в сфере климатических изменений», — подчеркнул Панов.

Он напомнил, что Китай в этом году реализовал программу по запуску национальной системы торговли углеродами и квотами, в России также было принято решение о реализации соответствующего подхода. Например, на территории Сахалина уже действует соответствующий пилотный проект, в котором активно участвует и Газпромбанк.

Форум состоялся в Москве и Пекине в очно-дистанционном формате. В работе форума приняли участие представители правительств России, Китая, а также более 300 российских и китайских бизнесменов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021