Умерла актриса Валентина Иванова

Советская актриса Валентина Иванова скончалась на 78-м году жизни. Об этом сообщили в Московском драматическом театре им. М.Н. Ермоловой, где артистка служила с 1963 года.

Отмечается, что Иванова умерла 22 ноября.

«Она служила в Ермоловском с 1963 года, сыграв не один десяток ролей. Большая потеря. Выражаем соболезнования родным, близким и коллегам Валентины Николаевны», — говорится в сообщении.

Валентина Иванова родилась 25 августа 1944 года. Она известна по фильмам «Угрюм-река», «Ложь на длинных ногах» и «Лунные воды».