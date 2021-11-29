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Политолог спрогнозировал отношения с РФ при новом правительстве Чехии

Политолог Ведерников спрогнозировал отношения с Россией при новом правительстве Чехии
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При новом правительстве Чехия будет стремиться избавиться от России на всех направлениях, так что отношения Праги и Москвы в будущем могут ухудшиться. Такое мнение в понедельник, 29 ноября, высказал «Известиям» старший научный сотрудник Отдела исследований Центральной и Восточной Европы Института Европы РАН Михаил Ведерников.

Ориентация — Запад: Чехия собралась пересмотреть отношения с Россией
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«Если при прошлом правительстве Чехия следовала многовекторности в отношениях с внешними партнерами — страна пыталась выстроить прагматичные отношения и с Россией, в то же время будучи верным союзником Вашингтона и Брюсселя, то теперь такая многовекторность уходит из внешней политики Чехии. Во всех программных документах победивших партий прослеживается первостепенное значение евроатлантических структур», — отметил он.

По словам эксперта, приоритетом стал ценностный вектор внешней политики, в угоду которому они готовы портить отношения с некоторыми странами, терять деньги, отказываться от выгодных контрактов с Россией на поставки сырья, минеральных ресурсов.

Ведерников также напомнил, что в следующем году с политической сцены уйдет нынешний президент страны Милош Земан, и с его уходом в Чехии не останется политиков, которые воспринимали Россию как возможного партнера.

«В предвыборной программе этих [пришедших к власти] движений отмечалось не особо позитивное отношение к России, и пересматривать его в лучшую сторону они точно не будут. Будет стремление избавиться от России на всех направлениях, избежать контакта с Россией там, где это раньше еще было возможно. Так что ничего хорошего в отношениях между Россией и Чехией не будет. Можно предположить, что всё будет даже хуже», — резюмировал он.

Накануне президент Чехии Милош Земан назначил премьер-министром республики лидера победившей на парламентских выборах партийной коалиции «Вместе», председателя праволиберальной Гражданской демократической партии Петра Фиалу.

9 ноября Земан поручил Фиале сформировать новое правительство, а 11 ноября президент Чехии принял отставку правительства премьера страны Андрея Бабиша. Он поручил членам кабинета исполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства.

9 октября либеральная партия «Вместе» одержала победу на выборах в парламент Чехии, набрав 27,7% голосов. Движение ANO под предводительством Бабиша заняло второе место с результатом 27,1% голосов.

В середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. В результате последовавших дипломатических мер численность дипмиссий была значительно сокращена, но приведена в паритет.

Обвинения в причастности к инцидентам во Врбетице в России категорически отвергли. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что отказ Праги публиковать отчет о случившемся — явное доказательство лжи. Кроме того, 20 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления о причастности РФ к взрыву безосновательны и разрушительны для отношений между двумя государствами. По его словам, в целом в отношении РФ проводится «линия на недружественное воздействие».

Спустя некоторое время Чехия вместе с США оказалась в списке недружественных России стран.

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