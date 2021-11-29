УАЗ опубликовал фото внедорожников для пробега по Сахаре

Ульяновский автомобильный завод опубликовал на своей официальной странице в сети Instagram фотографию внедорожников для автопробега по пустыне Сахара, расположенной в Северной Африке.

«Это фото сделано зимой 1975 года во время одного из первых и, пожалуй, наиболее сложных зарубежных пробегов УАЗов. По изображениям на дверях внедорожников не сложно догадаться, что дело происходило на Африканском континенте. Скажем больше, протяженность всего маршрута составила 11 000 км», — говорится в сообщении.

Судя по изображению, автомобили получили экспедиционный багажник на крыше для перевозки необходимых в автопробеге вещей, а также дополнительные фары.

15 ноября директор Ульяновского автомобильного завода Адиль Ширинов заявил о том, что предприятие не планирует разрабатывать новые автомобили «УАЗ».

По данным топ-менеджера, в 2020 году предприятие выпустило 34 тыс. автомобилей «УАЗ». Согласно плану, до конца 2021 года с конвейера завода сойдет 41 тыс. машин.