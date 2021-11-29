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Объявлен состав сборной России на второй этап Кубка мира по биатлону

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Российские биатлонисты Василий Томшин и Александр Поварницын выступят на втором этапе Кубка мира, а Матвей Елисеев и Евгений Гараничев — на Кубке IBU. Об этом сообщил в понедельник, 29 ноября, президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

По его словам, соответствующее решение было принято после обсуждения с тренерами сборной итогов стартовых этапов Кубка мира и Кубка IBU.

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«Замена будет произведена уже сегодня, поскольку первая команда останется в Швеции, в Эстерсунде, а вторая переезжает в Норвегию, в Шушен»,— приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.

Президент СБР уточнил, что данная ротация является плановой в олимпийском сезоне. Он добавил, что какие-то категоричные оценки пока рано ставить.

Ранее, 27 ноября, норвежский спортсмен Стурла Легрейд победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. При этом самый лучший показатель среди российских спортсменов показал Эдуард Латыпов, занявший седьмое место. На финише россиянин перепутал створы, из-за чего потерял время и ухудшил свой результат.

Тогда как Гараничев провалил спринтерскую гонку на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Он занял 113-е место, первым оказался швед Себастьян Самуэльссон, добавляет «Спорт-Экспресс».

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