Саакашвили заявил о непризнании грузинского правосудия

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не признает грузинское правосудие. Об этом он заявил 29 ноября, впервые после своего ареста присутствуя на судебном процессе, трансляцию которого провел адвокат политика Шота Тутберидзе.

«Я не признаю обвинение прокуратуры и грузинское правосудие. Я не для того тут нахожусь, чтобы быть частью уже заранее написанной комедии», — обратился Саакашвили к коллегии судей на заседании по делу о жестком разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании «Имеди», по которому экс-президент проходит в качестве обвиняемого.

Когда судебные приставы ввели политика в зал суда, присутствующие включили гимн Грузии, после чего судьи сделали замечание и потребовали соблюдать тишину.

«Вы запрещаете гимн? Вы запрещаете гимн Грузии, который создал я?» — спросил Саакашвили.

Ранее в тот же день сообщалось, что возле здания суда проводится мобилизация правоохранительных органов, дежурят водометные машины. Представителям СМИ запрещено входить во двор. Обстановка у здания неоднократно накалялась — полиция применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

До этого, 25 ноября, находящийся под стражей экс-президент в очередном послании к своим сторонникам призвал их к акциям в свою поддержку. Саакашвили попросил своих сторонников собраться 29 ноября около здания суда.

Политика задержали 1 октября в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы страны. Кроме того, Саакашвили на родине заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их продолжают рассматривать суды.