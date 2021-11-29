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Саакашвили заявил о непризнании грузинского правосудия

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не признает грузинское правосудие. Об этом он заявил 29 ноября, впервые после своего ареста присутствуя на судебном процессе, трансляцию которого провел адвокат политика Шота Тутберидзе.

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«Я не признаю обвинение прокуратуры и грузинское правосудие. Я не для того тут нахожусь, чтобы быть частью уже заранее написанной комедии», — обратился Саакашвили к коллегии судей на заседании по делу о жестком разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании «Имеди», по которому экс-президент проходит в качестве обвиняемого.

Когда судебные приставы ввели политика в зал суда, присутствующие включили гимн Грузии, после чего судьи сделали замечание и потребовали соблюдать тишину.

«Вы запрещаете гимн? Вы запрещаете гимн Грузии, который создал я?» — спросил Саакашвили.

Ранее в тот же день сообщалось, что возле здания суда проводится мобилизация правоохранительных органов, дежурят водометные машины. Представителям СМИ запрещено входить во двор. Обстановка у здания неоднократно накалялась — полиция применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

До этого, 25 ноября, находящийся под стражей экс-президент в очередном послании к своим сторонникам призвал их к акциям в свою поддержку. Саакашвили попросил своих сторонников собраться 29 ноября около здания суда.

Политика задержали 1 октября в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы страны. Кроме того, Саакашвили на родине заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их продолжают рассматривать суды.

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