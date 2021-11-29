Цена газа в Европе превысила $1100 за тысячу кубометров

Стоимость газовых фьючерсов на лондонской бирже ICE растет на 8% утром в понедельник, 29 ноября, и находится выше $1100 за 1 тыс. куб. м.

Цена декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского хаба TTF достигла максимального значения на открытии торговой сессии — $1121,7 за 1 тыс. куб. м. По состоянию на 12:18 мск котировки растут на 7,6%, до $1104,2 за тысячу кубометров.

Похожая динамика наблюдается у январских и февральских фьючерсов: они растут на 7,5% и 9%, до $1108,6 и $1108,2 за 1 тыс. куб. м. соответственно.

Денис Домащенко, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, рассказал «Известиям», что этот актив стал «крайне волатильным на фоне противоречивых новостей» — в том числе опасений холодной зимы, высокого забора газа из хранилищ, интереса спекулянтов.

«Поэтому плюс-минус 20 процентов в день в таких условиях — новая нормальность», — считает экономист.

Домащенко отметил, что текущие биржевые оценки не всегда имеют фундаментальную основу, особенно когда преобладают эмоции у игроков.

Ранее в этот же день телеканал «Известия» сообщил, что отбор газа из подземных хранилищ Европы достигнет максимального уровня за последние 10 лет, почти 12 млрд куб. м. Предыдущий рекорд был побит в ноябре 2016-го — 11,26 млрд куб. м. В 2020 году было отобрано 8,85 млрд куб. м газа. Сейчас уровень запасов в европейских ПХГ на 16 процентных пунктов ниже среднего за пять лет. Ноябрьские температуры воздуха в Европе на два градуса ниже, чем в прошлом году.

Стоимость газа в Европе начала расти в конце лета – начале осени. В начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по TTF составляла около $515 за тысячу кубометров, а к концу сентября выросла более, чем в два раза. 6 октября цена на европейский газ на открытии торгов достигла исторического максимума, составив $1900 за 1 тыс. куб. м, но позже опустилась. Эксперты связывали рост котировок с низким уровнем заполненности европейских подземных газохранилищ (ПГХ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. Европейские игроки летом не спешили восстанавливать запасы в ПГХ, сказал он, опровергнув предположение, что высокие котировки на руку производителям сырья.

Российский сенатор Алексей Пушков 24 ноября написал в своем Telegram-канале, что газовый кризис этой зимы в Европе показал «незаменимость бесперебойных поставок российского газа, особенно после того, как газ из США и некоторых других стран-поставщиков отправился на азиатские рынки». Он подчеркнул, что «в этом убедилась вся Европа», а в результате последовали обращения к Москве с просьбой увеличить объемы поставок.