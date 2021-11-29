Сечин заявил о планах России и Китая заключить более 20 соглашений в ходе РКЭБФ

Российские и китайские компании планируют заключить более 20 соглашений в рамках III Российско-китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ). Об этом 29 ноября сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«В этом году на полях форума между российскими и китайскими компаниями планируется подписание более чем двадцати соглашений в таких сферах, как электроэнергетика, трансфер технологий, совместные научно-технические исследования, участие в закупках, подготовка кадров, образование, поставки угля», — сказал Сечин, слова которого приводит пресс-служба «Роснефти».

Форум состоялся в Москве и Пекине в очно-дистанционном формате. В работе форума приняли участие представители правительств России, Китая, а также более 300 российских и китайских бизнесменов.

В форуме приняли участие вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн, руководитель госэнергоуправления КНР Чжан Цзяньхуа, вице-премьеры РФ Александр Новак и Юрий Борисов, председатель совета директоров китайской национальной нефтегазовой корпорации Дай Хоулян, главы министерств и ведомств двух стран.

«Представительный состав участников в очередной раз подтвердил статус РКЭБФ как наиболее важной площадки, формирующей ключевые направления энергодиалога между Россией и Китаем», — добавили в пресс-службе «Роснефти».