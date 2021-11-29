После матча ЦСКА — «Зенит» в Москве были задержаны 12 несовершеннолетних

После матча ЦСКА — «Зенит» 28 ноября в Москве были задержаны 12 несовершеннолетних, они уже переданы родителям. Об этом 29 ноября сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«12 детей были задержаны после матча и в тот же день они были переданы в руки их родителей. Все несовершеннолетние дома», — уточнила она в беседе с ТАСС.

Центральный матч тура между ЦСКА и «Зенитом» завершился со счетом 2:0 в пользу петербуржцев. В конце матча болельщики красно-синих устроили пиротехническое шоу.

Матч состоялся накануне и завершился со счетом 2:0 в пользу петербуржцев. По окончании встречи появились сообщения о задержания болельщиков ЦСКА. В столичном главке МВД подтвердили эти данные. Изначально сообщалось, что задержания были связаны с пиротехническим шоу на трибуне: по окончании матча фанаты красно-синих зажгли несколько десятков фаеров.

После матча сотрудники полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях. Большинство из них касаются нарушения правил поведения зрителей (25) и употребления спиртного в запрещенных местах или наркотических средств (23).

При этом не менее 25 болельщикам ЦСКА может грозить запрет на посещение спортивных мероприятий в России.

Руководство ЦСКА со своей стороны осудило использование болельщиками такого количества пиротехники, однако подчеркнуло, что невиновные не должны страдать. Клуб пообещал оказать юридическую поддержку своим фанатам.