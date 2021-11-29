Прямой эфир
Общество
На помощь семьям жертв и пострадавших при ЧП в «Листвяжной» выделят 80 млн рублей
Общество
В России выявили 33 860 новых случаев COVID-19 за сутки
Политика
Путин дал поручения по контролю за соблюдением ограничений по COVID-19
Экономика
Цена газа в Европе превысила $1100 за тысячу кубометров
Общество
Число пострадавших при ЧП на шахте «Листвяжная» превысило 90
Мир
Саакашвили заявил о непризнании грузинского правосудия
Мир
В Киргизии проходит митинг оппозиции после выборов
Общество
Метеоролог спрогнозировал белую зиму на текущей неделе в Москве
Общество
МИД РФ анонсировал меры оперштаба в связи с новым штаммом коронавируса
Общество
После матча ЦСКА–«Зенит» составлен 51 административный протокол

После матча ЦСКА — «Зенит» в Москве были задержаны 12 несовершеннолетних

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После матча ЦСКА — «Зенит» 28 ноября в Москве были задержаны 12 несовершеннолетних, они уже переданы родителям. Об этом 29 ноября сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«12 детей были задержаны после матча и в тот же день они были переданы в руки их родителей. Все несовершеннолетние дома», — уточнила она в беседе с ТАСС.

Не стиснули Дзюбу: «Зенит» выиграл важный матч в борьбе за золото
Питерцы одолели ЦСКА и продолжают с комфортным отрывом лидировать в чемпионате России

Центральный матч тура между ЦСКА и «Зенитом» завершился со счетом 2:0 в пользу петербуржцев. В конце матча болельщики красно-синих устроили пиротехническое шоу.

Матч состоялся накануне и завершился со счетом 2:0 в пользу петербуржцев. По окончании встречи появились сообщения о задержания болельщиков ЦСКА. В столичном главке МВД подтвердили эти данные. Изначально сообщалось, что задержания были связаны с пиротехническим шоу на трибуне: по окончании матча фанаты красно-синих зажгли несколько десятков фаеров.

После матча сотрудники полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях. Большинство из них касаются нарушения правил поведения зрителей (25) и употребления спиртного в запрещенных местах или наркотических средств (23).

При этом не менее 25 болельщикам ЦСКА может грозить запрет на посещение спортивных мероприятий в России.

Руководство ЦСКА со своей стороны осудило использование болельщиками такого количества пиротехники, однако подчеркнуло, что невиновные не должны страдать. Клуб пообещал оказать юридическую поддержку своим фанатам.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021